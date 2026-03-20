Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил народ Казахстана с праздником Ораза айт, передает BAQ.KZ.

Источник: Baigenews

Уважаемые соотечественники!

От всей души поздравляю вас с праздником Ораза айт!

Это особый и священный праздник для всех мусульман, который олицетворяет духовное очищение и просветление, взаимное уважение и солидарность, скромность и умеренность, милосердие и добропорядочность.

Соблюдая тридцатидневный пост, верующие находятся в гармонии с собой и миром, укрепляют стойкость духа, делят радость бытия с окружающими, протягивают руку помощи нуждающимся.

Эти принципы отражают подлинную суть Ислама, служат утверждению высоких нравственных ценностей и гуманистических идеалов, на которых зиждется наше общество, — говорится в поздравлении.

Президент отметил символичность того, что в этом году Ораза айт совпал с Наурызом, знаменуя новый исторический этап в развитии страны.

Народ Казахстана принял Новую Конституцию и сделал решительный выбор в пользу светлого будущего, Справедливости, Прогресса. И этот поистине созидательный акт народной воли станет новой точкой отсчета в летописи нашего независимого государства.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Пусть процветает наша Родина — Республика Казахстан!

Ораза айт қабыл болсын, — заключил Глава государства.