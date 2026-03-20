«Зашли слишком далеко»: Трамп изменит программу массовой депортации в США

WSJ: Трамп изменит подход к депортации нелегалов из-за имиджевых потерь.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп поручил своим советникам пересмотреть подход к программе массовой депортации нелегальных мигрантов, которая приобрела негативный общественный резонанс. Об этом сообщает Wall Street Journal.

«В ходе бесед с главными советниками и своей женой Меланией Трамп убедился, что некоторые из депортационных мер его администрации зашли слишком далеко», — говорится в материале.

Издание отмечает, что термин «массовая депортация» не нравится избирателям. Трамп подчеркнул, что хочет сосредоточить усилия на задержаниях преступников и снизить хаос в американских городах.

НАпомним, организация по защите прав человека при ООН раскритиковала «усиление иммиграционных репрессий» в США. Там обвинили Трампа и других американских лидеров в использовании «расистских высказываний, разжигающих ненависть».

Ранее Трамп заявил о намерении расширить программу ужесточения контроля за нелегальной миграцией на еще пять городов США. По его словам, власти не будут включать в список те города, где миграционные агенты могут столкнуться с активным сопротивлением.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше