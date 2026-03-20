«Зашли слишком далеко»: Трамп изменит программу массовой депортации в США

Президент США Дональд Трамп поручил своим советникам пересмотреть подход к программе массовой депортации нелегальных мигрантов, которая приобрела негативный общественный резонанс. Об этом сообщает Wall Street Journal.
«В ходе бесед с главными советниками и своей женой Меланией Трамп убедился, что некоторые из депортационных мер его администрации зашли слишком далеко», — говорится в материале.
Издание отмечает, что термин «массовая депортация» не нравится избирателям. Трамп подчеркнул, что хочет сосредоточить усилия на задержаниях преступников и снизить хаос в американских городах.
НАпомним, организация по защите прав человека при ООН раскритиковала «усиление иммиграционных репрессий» в США. Там обвинили Трампа и других американских лидеров в использовании «расистских высказываний, разжигающих ненависть».
Ранее Трамп заявил о намерении расширить программу ужесточения контроля за нелегальной миграцией на еще пять городов США. По его словам, власти не будут включать в список те города, где миграционные агенты могут столкнуться с активным сопротивлением.