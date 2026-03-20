МВД: аферисты похищают аккаунты россиян на маркетплейсах

Мошенники придумали новую схему для похищения денег с банковских счетов россиян. Как.

Мошенники придумали новую схему для похищения денег с банковских счетов россиян. Как сообщили в Киберполиции, злоумышленники начали подключаться к аккаунтам на маркетплейсах.

Неизвестные звонят жертве и представляются работниками банка. Далее аферисты действуют по отработанной схеме: просят СМС-код, подключаются к профилям интернет-магазинов и оформляют покупки в кредит или рассрочку.

В полиции напоминают, что любой код из СМС — это ключ к вашим деньгам и аккаунтам. Настоящие сотрудники банков никогда его не попросят.