К полёту готовы? «Торпедо» стартует в Кубке Гагарина 2025/26

Нижегородское «Торпедо» готовится к розыгрышу плей-офф Кубка Гагарина-2025/26. Большую часть регулярного сезона КХЛ «автозаводцы» выступали удачно и даже претендовали на попадание в тройку. Но концовку чемпионата «Торпедо» провело неровно, растеряло много очков и упустило преимущество своего льда в первом раунде.
Каковы теперь шансы у «автозаводской» команды в плей-офф? Разбирается nn.aif.ru.
Красиво, но не стабильно.
Заключительный матч сезона «Торпедо» оставило за собой. Вечером 19 марта на глазах у традиционно переполненного «Нагорного» подшефные Алексея Искакова обыграли «Амур» — 5:3.
Но вряд ли этот успех успокоил нижегородских болельщиков. Концовку регулярного чемпионата «автозаводцы» провели слишком неровно. В результате «Торпедо», которое долгое время находилось в верхней части турнирной таблицы Западной конференции, едва не рухнуло на восьмое место.
Скепсиса вокруг команды в последние два месяца было очень много.
Даже генеральный директор клуба Евгений Забуга, подводя итоги чемпионата, аккуратно покритиковал своих. «Я не могу сказать, что мы абсолютно довольны тем, что имеем на сегодняшний день. Считаю, что в наших силах было более ровно проходить дистанцию регулярного чемпионата. Если бы мы не проигрывали самим себе некоторые матчи, то, думаю, мы могли бы претендовать и на топ-3 на Западе», — рассказал Забуга в интервью РБ-Спорт.
Проблем накануне плей-офф у «Торпедо» хватает.
Решить вратарский вопрос после ухода Ивана Кульбакова так и не удалось. Игра Дениса Костина и Дмитрия Шугаева не убедили, что в преддверии матчей на вылет у команды есть надёжный голкипер.
Баланс игры у «Торпедо» вообще сильно смещён в сторону нападения, а в плей-офф на первое место выходят действия в обороне. Стабильно побеждать в матчах на вылет, играя красиво, широко и размашисто, увы, не получается.
«В регулярном чемпионате “Торпедо” плюс-минус выступило в свою силу. В начале сезона, пока многие команды были не в оптимальной форме, нижегородцы смотрелись уверенно. Но когда многолетних лидеров Западной конференции перестало “штормить”, очки стало набирать сложнее, — объясняет чемпион России по хоккею, в прошлом капитан “Торпедо” Евгений Варламов. — Мы и в предыдущие годы констатировали, что “Торпедо” не хватает стабильности, чтобы успешно бороться в плей-офф. И при новом тренерском штабе пока изменений в этом плане не произошло. Да, в Нижнем Новгороде появился очень сильный форвард Владимир Ткачёв. Классный сезон провёл пришедший в команду американец Бобби Нарделла. Хорошо смотрятся в этом году Егор Виноградов и Егор Соколов. Очень результативно играет Богдан Конюшков. Но будет ли этого достаточно для выхода во второй раунд плей-офф? Вопросов много».
Только не «Локомотив», лишь бы «Северсталь»?
Своего соперника по первому раунду игр на вылет «Торпедо» узнает вечером 20 марта, когда будут сыграны заключительные матчи регулярки.
Если отталкиваться от результатов матчей «Торпедо» с этими соперниками в гладком чемпионате, худшая история у «автозаводцев» — с минским «Динамо». «Зубрам» нижегородцы проиграли все четыре матча. С «Северсталью» баланс тоже отрицательный: одна победа при трёх поражениях.
А вот с ЦСКА у «Торпедо» паритет. В очных играх с «армейцами» нижегородцы дважды выиграли и столько же раз проиграли.
«Торпедо» будет тяжело играть с системными командами. В этом плане серия игр с «Локомотивом» была бы не лучшим вариантом, — считает Евгений Варламов. — Но ЦСКА и «Динамо» Минск — тоже команды, придерживающиеся системного хоккея. Главный тренер «армейцев» Игорь Никитин чётко заточен под игры плей-офф, что он доказывал, выиграв Кубок Гагарина и с ЦСКА, и с «Локо». Минское «Динамо» под руководством Дмитрия Квартальнова в плей-офф играет очень жёстко, перемалывая соперника. Это мы видели год назад. С командами, которые не дадут «Торпедо» играть в хоккей, именно играть, у «автозаводцев» немного шансов".
Получается, что лучшим вариантом для «Торпедо» будет серия с «Северсталью». Череповчане, которых несколько сезонов тренирует отлично знакомый нижегородским болельщикам Андрей Козырев (в сезоне 2022/23 этот специалист был ассистентом Игоря Ларионова в «Торпедо») показывают внешне очень привлекательный хоккей. Правда, в плей-офф у «Северстали» дела не ладятся. Два года подряд «сталевары» неизменно вылетали в первом раунде.
Злые языки не раз называли череповецкую команду непригодной для плей-офф. Но примерно то же самое сейчас говорят и про «Торпедо»: мол, не смогут «автозаводцы» выжить в суровых реалиях Кубка Гагарина, где нужно не только играть в хоккей, но и драться — и в прямом, и в переносном смыслах.
Так может, и правда, лучше встретиться в первом раунде плей-офф с «Северсталью», которая будет играть по тем же правилам, что и «Торпедо»?
«В паре “Торпедо” и “Северстали” мы стопроцентно увидим очень красивый хоккей. С эстетической точки зрения эта пара была бы самой красивой в Западной конференции, — уверен Евгений Варламов. — Может ли “Торпедо” считаться фаворитом в этой паре? Это большой вопрос. Начинать плей-офф всегда приятнее дома. Так что у “Северстали” будет определённое преимущество. Но с череповчанами у “Торпедо” было бы побольше шансов на успех, чем с “Локо”, ЦСКА или минским “Динамо”.
Старый, добрый, «Нагорный».
Преимущество своего льда «Торпедо» в плей-офф в этом году, увы, не получит. Но арена «Нагорного» всё-таки может стать Х-фактором для «автозаводской» команды в плей-офф-2025/26. С большой долей вероятности текущий розыгрыш Кубка Гагарина станет последним для Дворца спорта на проспекте Гагарина.
Строительство новой арены на Стрелке хотя и прилично подзатянулось, но всё-таки должно закончиться к старту сезона-2026/27. А значит, данным давно придуманный нижегородскими болельщиками лозунг «Кубок Гагарина на проспект Гагарина» сохранит актуальность только на нынешнюю весну.
Конечно, поверить в сказку, в которой «Торпедо» в мае привезёт главный трофей КХЛ в Нижний Новгород, невозможно! Но вдруг магия старого-доброго «Нагорного» поможет «автозаводцам» взять хотя бы непокорный рубеж первого раунда?
«В мае “Торпедо” будет в отпуске, а не в финале Кубка Гагарина. В этом я уверен, — подчёркивает бывший генеральный директор “Торпедо” Андрей Осипенко. — Исходя из подбора игроков и глубины состава, “автозаводцы” обязаны были выходить в плей-офф, но требовать от команды чего-то большего неправомерно. Другое дело, что в этом году на Западе уверенно смотрится только “Локомотив”, а у всех других команд есть проблемы. Учитывая, что для арены “Нагорного” это будет последний плей-офф Кубка Гагарина, наверное, и хоккеисты, и болельщики постараются оставить о себе добрую память. Первый раунд нужно постараться взять. Верю, что атмосфера нижегородского ледового дворца должна в этом помочь!».