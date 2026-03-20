К полёту готовы? «Торпедо» стартует в Кубке Гагарина 2025/26

«В регулярном чемпионате “Торпедо” плюс-минус выступило в свою силу. В начале сезона, пока многие команды были не в оптимальной форме, нижегородцы смотрелись уверенно. Но когда многолетних лидеров Западной конференции перестало “штормить”, очки стало набирать сложнее, — объясняет чемпион России по хоккею, в прошлом капитан “Торпедо” Евгений Варламов. — Мы и в предыдущие годы констатировали, что “Торпедо” не хватает стабильности, чтобы успешно бороться в плей-офф. И при новом тренерском штабе пока изменений в этом плане не произошло. Да, в Нижнем Новгороде появился очень сильный форвард Владимир Ткачёв. Классный сезон провёл пришедший в команду американец Бобби Нарделла. Хорошо смотрятся в этом году Егор Виноградов и Егор Соколов. Очень результативно играет Богдан Конюшков. Но будет ли этого достаточно для выхода во второй раунд плей-офф? Вопросов много».