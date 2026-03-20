В Минусинске опекуна уличили в хищении у подопечной двух миллионов

В Красноярском крае 40-летний житель Минусинска обвиняется в краже денег в особо крупном размере у несовершеннолетней.
По версии следствия, в мае 2025 года мужчина был назначен законным опекуном 17-летней девушки, отец которой погиб на СВО. После трагедии на счет девушки были перечислены два миллиона рублей, полагавшиеся ей как члену семьи погибшего военнослужащего.
«В период с мая по июль 2025 года опекун, имея доступ к банковскому счету подопечной, совершил хищение принадлежавших ей денег, которые потратил на ремонт дома своей сожительницы, а также покупку квадроцикла, мотоцикла и кухонной техники», — рассказали в СК.
Мужчина признал вину в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ и в полном объеме вернул похищенные деньги потерпевшей.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.