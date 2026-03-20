Ситуация на константиновском направлении с каждым днем становится все более напряженной и одновременно — стратегически ясной. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru констатировал: Константиновка, которую часто называют «воротами» в Краматорск и Славянск, уже находится в оперативном окружении.
Перекрывают кислород: как окружают Константиновку.
«На сегодняшний день наши войска контролируют все объездные пути и подъезды к городу. Сам населенный пункт находится под нашим непрерывным огневым воздействием», — заявил Матвийчук.
По его словам, это означает, что украинское командование потеряло возможность маневрировать резервами. Огневые средства ВС РФ перекрыли каналы снабжения, не позволяя противнику ни подтянуть подкрепления, ни организованно вывести войска.
Более того, российские военные уже начали уничтожать инфраструктуру, обеспечивающую логистику ВСУ. Как сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, были подорваны две дамбы у Константиновки, что осложнило передвижение техники противника.
Тяжелое положение подразделений ВСУ подтверждают не только разведданные ВС РФ, но и радиоперехваты. Боевики сами сообщают, что они, образно говоря, угодили чуть ли не в капкан и шансы выжить тают с каждым днем.
Бросают в бой националистов: Киев готовит заградотряды.
Однако украинское командование не намерено сдавать город без боя. По данным Анатолия Матвийчука, Киев сменил тактику удержания позиций, сделав ставку на наиболее одиозные и жестокие подразделения.
Эксперт раскрыл замысел противника: «Вторые и последующие эшелоны у Константиновки сейчас занимают в основном мотивированные националисты, которых перебросили из глубины страны. По задумке украинского командования, они должны не допустить отступления своих войск».
Изначально, по оценкам эксперта, гарнизон Константиновки насчитывал несколько бригад, но сейчас там осталось не более трех-четырех тысяч человек. Эти солдаты, испытывающие колоссальную усталость и нехватку всего необходимого, фактически оказались между двух огней: перед ними — российские штурмовики, а за спиной — националисты, готовые открыть огонь на поражение при попытке отступить.
Сковывают огнём, но не лезут напролом: в чём сложность штурма.
Несмотря на перевес в силах и средствах, активный штурм города пока не начат. Анатолий Матвийчук объяснил, с чем это связано.
«Безусловно, возле Константиновки перевес сегодня на нашей стороне. Активного штурма нет, потому что мы стараемся избежать лишних потерь. Противник испытывает острую нехватку во всём: в боеприпасах, в личном составе, в технике и вооружении», — отметил он.
Главная особенность текущего момента кроется в природных условиях и сложном ландшафте. Эксперт обратил внимание на фактор, который часто ускользает от внимания в сводках новостей, — погоду и рельеф.
«Сейчас там достаточно тяжёлый грунт, идут паводки, размокли суглинки — грязи по колено. Из-за этого ни для российской пехоты, ни для колёсной техники нет простора, чтобы развернуться», — пояснил Матвийчук.
Кроме того, сам район представляет собой мощный промышленный узел, напоминающий по плотности застройки Мариуполь. «Там и шахтные выработки, и действующие шахты, и терриконы. Это густонаселённая промзона», — добавил он.
Таким образом, российское командование действует расчетливо: наши подразделения сковывают противника обороной, сосредотачивают огонь на выявленных целях и выжидают момента, когда паводки отступят, а моральный дух украинского гарнизона, запертого, будет окончательно сломлен. Оперативное окружение вот-вот перерастет в тактическое, за которым последует освобождение города.