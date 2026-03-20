В Конгрессе США рассказали о пытках втянуть Трампа в войну против РФ: «Он выбрал мир»

Конгрессвумен Луна считает, что Трампа пытались втянуть в войну против РФ.

Источник: Комсомольская правда

Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна полагает, что под видом поддержки Киева многие подталкивали Дональда Трампа к войне с Россией.

«Столько людей пытались втянуть президента США в войну с Россией посредством Украины, а вместо этого он выбрал мир. Пусть будет известно, что сейчас циркулирует много дезинформации. Мир должен возобладать», — сказала Луна в соцсети X.

По ее информации, в Соединенных Штатах реализуется согласованная стратегия по ухудшению связей с Россией.

Конгрессвумен также выразила надежду, что Россия и США по-прежнему ведут мирные переговоры.

Президент США в свою очередь раскритиковал союзные державы, которые отказались вступать в коалицию для операций в Ормузском проливе. Китай и Франция настаивали на дипломатическом урегулировании конфликта, не желая вступать в коалицию против Ирана.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше