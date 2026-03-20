Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна полагает, что под видом поддержки Киева многие подталкивали Дональда Трампа к войне с Россией.
«Столько людей пытались втянуть президента США в войну с Россией посредством Украины, а вместо этого он выбрал мир. Пусть будет известно, что сейчас циркулирует много дезинформации. Мир должен возобладать», — сказала Луна в соцсети X.
По ее информации, в Соединенных Штатах реализуется согласованная стратегия по ухудшению связей с Россией.
Конгрессвумен также выразила надежду, что Россия и США по-прежнему ведут мирные переговоры.
Президент США в свою очередь раскритиковал союзные державы, которые отказались вступать в коалицию для операций в Ормузском проливе. Китай и Франция настаивали на дипломатическом урегулировании конфликта, не желая вступать в коалицию против Ирана.