Апокалипсис в Тель-Авиве: Иран пробил «Железный купол», люди в панике бегут

Ближний Восток полыхает. Новостные ленты взорвались кадрами работы израильской ПВО: десятки иранских ракет раскраивали небо над Тель-Авивом. В Тегеране этот удар назвали не просто военной операцией, а актом возмездия.
Пока жители израильской столицы в панике покидают дома, создавая многокилометровые пробки, премьер-министр Биньямин Нетаньяху, по данным экспертов, экстренно укрылся в бункере. О том, почему ответ Ирана стал таким мощным и что сейчас происходит в обществе Израиля, aif.ru рассказал политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
«Зеркальный ответ»: Зачем Иран атаковал Тель-Авив.
Иран нанес мощный удар по Тель-Авиву в качестве ответа за атаки Израиля по Тегерану и чтобы показать, что Иран все еще не побежден вопреки заявлениям Белого дома. Корпус стражей исламской революции уже подтвердил, что эти удары стали местью за убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. В Сети мгновенно появились кадры, на которых видно, как иранские ракеты преодолевают систему обороны Израиля.
«Цель ударов по Тель-Авиву — это, во-первых, возмездие за удары по Тегерану, а во-вторых, показать, что Иран обладает огромной мощью. Иран четко показывает, что не побежден, что действует око за око — раз ударили по Тегерану, то получите зеркальный ответ по Тель-Авиву», — сказал Перенджиев.
Нетаньяху в бункере: где прячется премьер.
Пока иранские ракеты падали на Тель-Авив, внимание экспертов было приковано к местонахождению израильского премьера. По мнению политологов, глава правительства предпочел не испытывать судьбу и укрылся в безопасном месте. Раньше Биньямина Нетаньяху не раз обвиняли в том, что он руководит страной, находясь вдали от реальных угроз.
«Конечно, Иран может ударить по Нетаньяху, но вы же понимаете, что он находится там, где его эти удары не достанут. Он не будет подставляться под удары. Не зря он шифруется, в том смысле, что иногда вместо живого Нетаньяху мы видим цифрового. Поэтому он скрывается, чтобы Иран его не достал», — сказал Перенджиев.
Исход из Тель-Авива: пробки как символ неверия в защиту.
Одним из главных последствий ракетной атаки стало поведение простых израильтян. Тысячи жителей мегаполиса, несмотря на работу «Железного купола», предпочли бежать из города. На трассах, ведущих из Тель-Авива, образовались рекордные заторы. Эксперты видят в этом не только страх смерти, но и глубокий политический подтекст.
Жители Тель-Авива покидают город из-за боязни ударов Ирана и в качестве молчаливого протеста из-за продолжения войны на Ближнем Востоке.
«Огромное количество автомобилей из Тель-Авива двигаются из города, есть огромные пробки. С одной стороны, это попытка избежать ракетных ударов Ирана. С другой это показывает, что жители не верят, что Тель-Авив и руководство страны может защитить людей. Я считаю, это своеобразный молчаливый протест против военных действий со стороны Израиля», — отметил Перенджиев.
Контраст с Тегераном разительный: иранцы, наоборот, демонстрируют единство с властью, оставаясь в столице даже под бомбежками. Политолог добавил, что жители Тегерана, наоборот, остаются на месте и «готовы разделять судьбу друг с другом и руководством страны, которое остается в столице».
Страх или протест: почему израильтяне молчат.
Несмотря на эскалацию и гибель людей, в Израиле до сих пор не наблюдалось массовых акций с требованием остановить войну. Перенджиев объясняет, что это связано с двойным давлением на общество: страхом перед иранскими обстрелами и страхом перед собственным правительством.
Внутри израильского общества растут протестные настроения, но пока израильтяне боятся выходить на улицы и требовать прекращения войны с Ираном.
«Протестные настроения растут внутри израильского общества. Но я не думаю, что они проявят сейчас себя, потому что для их демонстрации нужно выходить на улицы, а израильтяне не настолько смелы, как иранцы, которые не боялись выходить на улицы Тегерана и показывать поддержку руководству Ирана», — подчеркнул Перенджиев.
Политолог отметил, что Израиль и США делают ставку на раскол иранского общества, нанося удары по Тегерану и убивая представителей высшей власти, но получают обратный эффект.
«Даже во время ударов в Тегеране иранцы не разбегаются, не дрожат от страха, а продолжают свои выступления, там же в гуще событий находятся и представители иранской власти. А в Израиле люди боятся показывать протестные настроения по двум причинам: боятся ударов со стороны Ирана и боятся своей власти. Поэтому нет выступлений ни в поддержку, ни в противостояние израильской власти с требованием прекратить войну. Но думаю, что если не все, то многие против этого конфликта», — подытожил Перенджиев.