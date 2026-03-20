Эксперты рассказали об опасном тренде очищения соками

Весна в Волгограде, да и в других регионах России — время, когда многие хотят «обновиться» после зимы. В соцсетях и блогах то и дело мелькают советы: 3 дня на свежевыжатых соках — и шлаки уйдут, вес снизится, энергии прибавится. Но так ли это безопасно? Разбираться пришлось с помощью ученых.
Старший преподаватель кафедры фармакологии Пироговского Университета Андрей Кондрахин сразу расставил точки над i: термина «соковый детокс» в науке нет. Это маркетинговый термин, не имеющий отношения к физиологии человека.
Если говорить о разгрузочных днях, важен состав напитка. Магазинные соки — это удар по поджелудочной: в них много сахара, растет калорийность, начинаются «инсулиновые качели». Домашние овощные миксы из сельдерея, огурца и кинзы на 1−2 дня могут сработать как «щелочной раствор» с клетчаткой. Но Кондрахин предупреждает: такие эксперименты нельзя проводить в рабочие дни, когда организм тратит много сил.
Если переусердствовать, последствия могут быть негативными. Телу нужна энергия, и оно начнет брать ее из внутренних запасов. Первыми под удар попадают мышцы — ведь это белок, который нужен другим клеткам.
Американские и итальянские ученые пошли дальше. Исследователи опубликовали данные, которые не подтверждают эффективность строгой соковой диеты. Они разделили добровольцев на 3 группы: одни пили только сок, вторые сочетали сок с обычной едой, третьи ели только цельные растительные продукты.
Итог 3 дней показал различия. У тех, кто сидел исключительно на соках, резко упало число полезных бактерий Firmicutes, зато выросло количество вредных Proteobacteria. Это прямой путь к воспалению десен и даже системным заболеваниям. Кроме того, в этой группе увеличилось число бактерий, связанных с повышенной проницаемостью кишечной стенки и когнитивными нарушениями. Сахар без клетчатки создал условия для патогенов.
А вот у участников, которые ели цельные фрукты и овощи, прибавилось полезных бактерий, ферментирующих клетчатку — например, Faecalibacterium prausnitzii. Именно они отвечают за здоровье кишечника и иммунитет.
Вывод прост и подтвержден наукой: утренний стакан апельсинового сока лучше заменить на целый фрукт. Волгоградцам, которые планируют весеннюю «перезагрузку», стоит прислушаться к этим рекомендациям.
