ФК «Шахтер» создаёт женскую команду впервые в истории клуба

Футбольный клуб Шахтер объявил о создании женской команды, которая будет представлять клуб в чемпионате КПЛ, передает BAQ.KZ.
Об этом клуб заявил на официальных страницах в социальных сетях. Костяк команды составляют воспитанницы клуба 2005−2010 годов рождения. Из ФК Астана были приглашены лишь две футболистки, остальные — местные спортсменки.
Команда уже провела первый тренировочный сбор и готовится ко второму, который состоится в середине апреля.
Первый матч сезона пройдёт в Караганде, соперником станет Елимай. В пресс-службе клуба отметили, что это событие открывает новый этап в истории «Шахтера».