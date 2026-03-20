Синоптик Макарова: в Подмосковье высота снежного покрова составляет 10−40 см

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Снег в московском регионе тает неравномерно, на юго-востоке высота покрова достигает 40 см, а на северо-западе — 10. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«У нас больше снега на юго-востоке области — это Черусти, Коломна, Кашира, здесь местами чуть выше 40 см. А на северо-западе и западе — то, что первым встречает Атлантическое тепло, — высота снежного покрова 10 см, например, в Клину», — сказала Макарова.
Она добавила, что 15−17 см в Можайске, Волоколамске, в Новом Иерусалиме — 16.
«Запад у нас уже очень скоро освободится от снега, если все пойдет такими темпами. Тверская область по югу уже освободилась от снежного покрова», — говорит Макарова.