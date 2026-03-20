В Красноярском крае инвестиции частников в ЖКХ составят 5 млрд рублей

В 2026 году в Красноярском крае действуют 158 концессионных соглашений, связанных с модернизацией жилищно-коммунальной инфраструктуры, на общую сумму свыше 5 млрд рублей. Об этом рассказали в министерстве строительства и ЖКХ региона.
В сфере теплоснабжения заключено 83 концессионных соглашения на сумму инвестиций около 1,9 млрд рублей. По водоснабжению — 37 соглашений на сумму 1,4 млрд рублей. В области водоотведения — 11 соглашений на 63 млн рублей. Кроме того, действуют 27 мультисоглашений в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения с суммой инвестиций 1,9 млрд рублей.
«Жилищно-коммунальному хозяйству региона необходим большой объем инвестиций. В первую очередь, на обновление изношенной инфраструктуры. Государство вкладывает значительные бюджетные средства в модернизацию оборудования, при этом предлагает сотрудничество частным компаниям. Государственно-частное партнерство строится на взаимовыгодной основе. Государство предоставляет предпринимателям инфраструктурные объекты и право оказания жилищно-коммунальных услуг. Частные компании управляют переданным им имуществом, инвестируют в работу предоставленных им комплексов собственные средства», отметил заместитель министра строительства и ЖКХ края Игорь Епифанов.
Напомним, что коммунальная инфраструктура региона состоит из свыше 30 тыс. объектов, протяженность сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения составляет 18,5 тыс. километров. На модернизацию оборудования из краевого бюджета в этом году предусмотрено около 1 млрд рублей.
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в крае планируют построить разводящие водопроводные сети в поселке Солонцы, провести реконструкцию очистных сооружений в Подгорном, капитально отремонтировать участки водопроводных сетей в Уяре, а также селах Новониколаевка и Южно-Александровка Иланско-Нижнеингашского округа. На эти цели предусмотрено более 1 млрд рублей.
