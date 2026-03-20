В Красноярском крае инвестиции частников в ЖКХ составят 5 млрд рублей

В сфере теплоснабжения заключено 83 концессионных соглашения на сумму инвестиций около 1,9 млрд рублей. По водоснабжению — 37 соглашений на сумму 1,4 млрд рублей. В области водоотведения — 11 соглашений на 63 млн рублей. Кроме того, действуют 27 мультисоглашений в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения с суммой инвестиций 1,9 млрд рублей.