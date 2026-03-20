В Омске за брошенные самокаты деньги будут списывать с пользователей

Правила размещения электросамокатов в черте города обсудили на заседании комитета по транспортной инфраструктуре горсовета Омска. По новым правилам, размещать самокаты можно будет только в специально отведенных местах, которые согласуют с администрациями округов.
Инициатором включения локации в реестр может стать любая организация, которая обязана будет нанести разметку и поддерживать парковку в надлежащем состоянии.
Как сообщает пресс-служба городского совета, возникла необходимость создания четного перечня стоянок. Кикшеринговые компании должны будут подавать заявления в комиссии окружных администраций для включения подходящих локаций в официальный список.
Гражданин, который пользуется электросамокатом, должен взять его в одном месте и поставить в другое, которое указано в приложении. Если пользователь бросит самокат в неположенном месте, у него будут списываться деньги до тех пор, пока транспорт не окажется в установленном месте.
СИМ, оставленные вне мест, включенных в специальный перечень, подлежат перемещению в места временного хранения. Владельцу их вернут после оплаты всех расходов.
При этом парковочные места останутся обезличенными. Оставлять там самокаты смогут пользователи всех кикшеринговых сервисов Омска.
