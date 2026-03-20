Роспотребнадзор помог ачинцу вернуть залог за каршеринг

Арендодатель автомобиля отказывался вернуть деньги.

Специалисты Роспотребнадзора помогли жителю Ачинска вернуть залог за прокат автомобиля.

В пресс-службе ведомства рассказали, что мужчина заключил устный договор каршеринга с фирмой для проката авто на сутки в соседнем регионе.

По словам ачинца, о данной услуге он узнал через интернет. Позвонив по указанному номеру, он оговорил условия предоставления автомобиля. Стоимость аренды составила 2900 рублей, также необходимо было оставить залог в размере 5 тыс. рублей. Эту сумму он перевел безналичным расчетом на реквизиты арендодателя.

«После возврата автомобиля мужчина неоднократно пытался решить вопрос возврата залога, но в итоге деньги ему не вернули. Специалисты Управления Роспотребнадзора проконсультировали пострадавшего и оказали ему помощь в составлении претензии», — рассказали в ведомстве.

После получения претензии фирма вернула мужчине деньги в полном объеме.

