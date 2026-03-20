Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с праздником Ураза-байрам

Руководитель республики отметил, что Башкирия одна из самых многонациональных регионов страны, в котором в мире, согласии и взаимном уважении живут представители разных народов и вероисповеданий.
«Примите мои искренние поздравления с завершением священного месяца Рамадан и наступлением одного из главных праздников в Исламе — Ураза-байрам! Мы встречаем его искренними молитвами о мире, общем благополучии. Приглашаем гостей, заботимся о родных и близких, помогаем нуждающимся», — поздравил Радий Хабиров.
Глава Башкирии напомнил, что 2026 год президент России объявил Годом единства народов России.
«В республике — одном из самых многонациональных регионов страны — представители разных народов и вероисповеданий живут в мире, согласии и взаимном уважении. Вместе учатся, работают, воспитывают детей. А сегодня вместе, плечом к плечу стоят на защите Отечества в ходе специальной военной операции», — сказал Глава Башкирии.
Радий Хабиров выразил уважение к священнослужителям, которые прилагают все силы для укрепления общества.
"Мусульманская умма Башкортостана вносит значительный вклад в укрепление единства представителей всех народов и конфессий нашей республики. Активное участвует в общественной жизни, ведёт большую просветительскую и благотворительную деятельность. Совместно с представителями других конфессий реализует гуманитарные миссии на Донбассе, помогает мирным жителям, оказывает поддержку участникам специальной военной операции и их семьям.
Вместе мы защищаем Отечество, традиционные духовные ценности. Укрепляем наше единство, общественный мир и согласие.
В светлый праздник Ураза-байрам желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия! Пусть в вашем доме всегда царят тепло, уют и достаток!" — обратился к народу Радий Хабиров.
