В Челябинской области стартует досрочный период ЕГЭ‑2026

Сегодня, 20 марта, на Южном Урале стартует досрочный период государственной итоговой аттестации для выпускников 11-х классов (ГИА-11), который пройдет в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ). Экзамены продлятся до 20 апреля включительно.
Как сообщили в Минобрнауки Челябинской области, участие в досрочной сдаче примут несколько категорий граждан: выпускники текущего года, завершившие освоение образовательной программы досрочно, студенты колледжей и техникумов, экстерны, а также те, кто получил среднее общее образование в иностранных образовательных организациях.
Для проведения экзаменов в этот период в регионе будет задействовано два пункта проведения экзаменов — на базе образовательных организаций Челябинска и Магнитогорска.
Первыми в расписании досрочного периода значатся экзамены по географии и литературе. На сдачу этих предметов в регионе зарегистрировались по одному участнику.