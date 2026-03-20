Несут смерть: эксперт сказал о клещах-гигантах, распространяющихся по РФ

Гигантские клещи атакуют российские регионы. Насколько они опасны, рассказал aif.ru энтомолог Роман Хряпин.
По словам эксперта, речь идет о клещах рода Hyalomma (Хиаломма), которые отличаются от обычных особенно крупным размером и особенно прочным хитиновым панцирем.
«Он хорош своим размером — в три раза больше обычного. Такой крупный клещ будет гораздо лучше заметен на одежде, если он к вам прицепится. Обычного клеща можно не заметить, а шевелящийся сантиметр просто обязаны разглядеть», — объяснил он.
Хряпин обратил внимание на то, что в отличие от обычных клещей Хиаломма не переносит клещевой энцефалит.
«Они переносят боррелиоз и конго-крымскую геморрагическую лихорадку. Но при этом они не переносят то, что не поддаётся лечению. Если смотреть по конго-крымской геморрагической лихорадке, то при этом заболевании возможны осложнения, например, почечный синдром, но по сравнению с клещевым энцефалитом оно менее летально», — уточнил эксперт.
Энтомолог отметил, что клещи Хиаломма могут преследовать свои жертвы.
«Обычно клещи сидят на травинке и ждут, пока вы её коснётесь. Затем клещ просто переползает. Хиаломма действует точно также. Но в полупустынях, где травы фактически нет, клещ Хиаломма может ориентироваться на сотрясение почвы под ногами человека и бежать за ним. Но залезть он может, если вы остановились и он успел догнать Также нужно учесть, что полупустынь у нас в стране мало, речь идет о Волгоградской и Астраханской областях и Калмыкии», — добавил он.