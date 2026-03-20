В Забайкалье треть преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения

ЧИТА, 20 марта. /ТАСС/. Около 32% всех преступлений в Забайкалье совершается в состоянии алкогольного опьянения — это почти вдвое выше среднероссийского уровня. Об этом сообщил начальник УМВД России по Забайкальскому краю Вячеслав Еговцев в ходе годового отчета на заседании законодательного собрания региона.
«Высокий уровень алкоголизации населения продолжает оказывать негативное влияние на оперативную обстановку. Так, треть, если конкретно, то 31,7% всех зарегистрированных преступлений совершены в состоянии алкогольного опьянения, что почти в два раза превышает общероссийский показатель. Только на территории города Читы совершено порядка 700 преступлений в состоянии алкогольного опьянения, или 23% от общего количества зарегистрированных на территории всего Забайкальского края. То есть каждый месяц в краевом центре совершается более 50 преступлений под воздействием алкоголя», — сообщил Еговцев.
Он отметил, что органы внутренних дел принимают все предусмотренные законом меры для борьбы с алкоголизацией населения. Так, в ходе проверок в 2025 году было выявлено 272 нарушения алкогольного законодательства, из незаконного оборота было изъято более 13 тонн спиртного.