Топливо подорожало на АЗС в Иркутске второй раз за неделю

IrkutskMedia, 20 марта. Второй раз на этой неделе поставщики повышают цены на бензин. Стоимость топлива увеличилась сразу у трёх сетей заправочных станций. Подорожание затронуло марки АИ-92 и АИ-95 и составило 30 копеек. Цены на топливо варьируются в зависимости от сети АЗС.
Так, АИ-92 стал дороже на станциях «БРК» и «Омни» и теперь обойдётся иркутянам в 63,45 рубля. Аналогичная стоимость этого горючего установлена у «Роснефти» и «КрайсНефти». На станциях «Газпромнефти» литр АИ-92 подорожал на 30 копеек и стоит теперь 64,45 рубля.
АИ-95 также увеличился в цене на 30 копеек за заправках «БРК» и «Омни» и теперь стоит 66,95 рубля. На станциях «Роснефти» и «КрайсНефти» цена на это горючее не изменилась по сравнению с началом недели и осталась также 66,95 рубля. У «Газпромнефти» АИ-95 подорожал на 30 копеек и стоит 67,95 рубля.
Стоимость АИ-98 на станциях «КрайсНефти» и «Газпромнефти». Это топливо стоит 90,25 и 91,25 рубля соответственно.
Цена за литр АИ-100 на АЗС «БРК», «Омни» и «Роснефти» по-прежнему составляет 90,25 рубля.
Стоимость дизельного топлива на всех станциях в городе не изменилась. На АЗС «Роснефти», «КрайсНефти», «Омни» и «БРК» это горючее стоит 81,8 рубля, а у «Газпромнефти» — 82,8 рубля.
Ранее агентство сообщало, что в понедельник увеличились цены на все марки бензина на заправках в Иркутске. Подорожание составило 30 копеек. Стабильными оставались лишь цены на дизель. Стоимость топлива варьировалась в зависимости от сети поставщика.