Качество воды улучшили в поселке Подмосковья

Устаревший водозаборный узел (ВЗУ) в поселке Смирновка в Московской области заменили на новый, работы закончены в середине марта. Специалисты проверяют качество воды, поступающей в дома местных жителей. Об этом пишет 360.ru.
Вода из скважины проходит процедуру очистки и собирается в накопители. Перед подачей в жилье пробы проходят исследование.
«Пробы воды сейчас уже отправлены в лабораторию ресурсоснабжающей организации. Результат обычно в течение суток. По результатам составляется протокол испытаний», — пояснил главный советник главы городского округа Солнечногорск Александр Чурбанов.
Одновременно организации проводят промывку сетей и труб, чтобы новая чистая вода не текла по старым грязным коммуникациям.