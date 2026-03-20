КСИР заявил о поражении базы США Эд-Дафра в ОАЭ

«…Против Израиля и США мы успешно поразили цели в Иерусалиме, Хайфе и на базе США Эд-Дафра», — следует заявление.
В КСИР сообщили, что для поражения целей использовались ракеты Khorramshar, Qadr и Emad. Они относятся к категории «сверхтяжелых».
Ранее военные объекты США в трех странах Персидского залива — Кувейте, ОАЭ и Бахрейне — подверглись атаке иранских ракет и дронов.
Корпус стражей исламской революции также сообщал, что силами иранских ПВО был сбит американский истребитель F-35 ВВС. В результате чего воздушное судно получило серьезные повреждения.
В ходе недавней массированной атаки на израильскую территорию Ираном впервые были использованы современные управляемые ракеты «Насралла», подтвердили в КСИР.