Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КСИР заявил о поражении базы США Эд-Дафра в ОАЭ

КСИР провел 66-й этап операции «Правдивое обещание — 4».

Источник: Комсомольская правда

КСИР взял на себя ответственность за удар по военной базе США Эд-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах. Соответствующее заявление Корпуса передает иранское гостелевидение.

«…Против Израиля и США мы успешно поразили цели в Иерусалиме, Хайфе и на базе США Эд-Дафра», — следует заявление.

В КСИР сообщили, что для поражения целей использовались ракеты Khorramshar, Qadr и Emad. Они относятся к категории «сверхтяжелых».

Ранее военные объекты США в трех странах Персидского залива — Кувейте, ОАЭ и Бахрейне — подверглись атаке иранских ракет и дронов.

Корпус стражей исламской революции также сообщал, что силами иранских ПВО был сбит американский истребитель F-35 ВВС. В результате чего воздушное судно получило серьезные повреждения.

В ходе недавней массированной атаки на израильскую территорию Ираном впервые были использованы современные управляемые ракеты «Насралла», подтвердили в КСИР.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше