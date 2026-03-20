Дроны над Севастополем и Вашингтоном: атаки БПЛА перекинулись через океан

В ночь на 19 марта Севастополь вновь пережил мощный налет беспилотников. Силы ПВО и Черноморского флота отчитались об уничтожении 27 воздушных целей, однако избежать жертв не удалось. В одном из частных домов садоводческого товарищества погиб мужчина, еще двое получили ранения средней тяжести. Взрывной волной в нескольких жилых зданиях выбило стекла, осколки сбитых дронов посекли восемь автомобилей.
Как объяснил aif.ru академик Российской инженерной академии, основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев, география запуска этих дронов давно известна, но тактика постоянно усложняется. По его словам, атаки на Крымский полуостров преимущественно ведутся с территории Одесской области и носят гибридный характер.
«Ключевой особенностью тактики противника на Крым является эшелонирование угроз, — отмечает Кондратьев. — Атака ведется одновременно с двух стихий: с моря — с использованием безэкипажных катеров (БЭК), и с воздуха — с помощью дронов. Но самое сложное то, что сами катера выступают мобильными платформами: при приближении к цели с них запускают дополнительные дроны. Эта многоуровневая структура создает серьезные проблемы для ПВО».
Применяют легкие дроны и Starlink.
Выбор средств поражения также не случаен и продиктован географией. По словам эксперта, расстояние от Одесской области до Крыма относительно невелико, что позволяет противнику использовать беспилотники, которые даже не долетают до материковой России.
«Для ударов по Крыму применяется дрон самолетного типа Dovbush T20, — рассказал Кондратьев. — Он не способен долететь до Краснодарского края или Ростовской области, но до Крыма долетает без труда».
Главная опасность этой модели кроется в ее начинке и системе управления. Как подчеркивает специалист, дрон управляется через спутниковую систему Starlink, которая на территории России недоступна, что затрудняет подавление каналов связи. Кроме того, ВСУ оснащают такие аппараты тяжелыми боевыми частями, включая осколочно-фугасные и термобарические боеприпасы.
Пока в Севастополе ликвидировали последствия удара, на другом конце света — в Вашингтоне — разворачивалась не менее тревожная для американцев картина. Беспилотники были замечены вблизи военной базы «Форт Лесли Макнейр», расположенной в закрытом поселке. Как сообщается, в момент инцидента там находились семьи госсекретаря США Марко Рубио и главы Пентагона Пита Хегсета, которых в срочном порядке эвакуировали.
Максим Кондратьев в беседе с aif.ru назвал произошедшее показательной ситуацией, которая знаменует собой глобальное распространение дроновой угрозы. По его мнению, США, развернувшие конфронтацию с Ираном, столкнулись с той же реальностью, что и Россия в начале СВО.
«Это показательная ситуация. Американцы столкнулись ровно с тем же, с чем столкнулась Российская Федерация, — констатирует эксперт. — Дроны вовсе не обязательно должны прилетать из-за границы. Их можно привезти на любом автомобиле, и они могут подняться в воздух буквально из-под носа. Какие-нибудь радикалы на территории США могут купить или собрать дрон — в интернете полно инструкций — и запустить его, пытаясь разведать обстановку или совершить теракт».
США столкнулись с новой дроновой опасностью.
Проводя исторические параллели, Кондратьев напомнил об операции «Паутина», которая когда-то многим казалась чем-то далеким, происходящим только в России.
«Многие тогда думали: “Это происходит где-то там, с нами такого никогда не случится”. Именно эта расслабленность привела к тому, что сегодня Дубай больше не является островком безопасности. Многие страны Персидского залива тоже далеко не безопасны. Теперь и США столкнулись с той же проблемой», — подчеркивает эксперт.
По его мнению, принципиально новый вызов для Америки заключается в том, что угроза теперь исходит не извне, а изнутри. Система обороны, годами выстраиваемая для отражения межконтинентальных угроз, оказалась не готова к «партизанской» войне дронов, которые могут быть запущены с обочины дороги в пригороде Вашингтона. Дроновая петля, сжимавшаяся последние годы вокруг горячих точек планеты, теперь затягивается на шее сверхдержав у них дома.