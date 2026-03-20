Плюхаются в бассейн и обдают брызгами гостей: белые медведи открыли купальный сезон в красноярском зоопарке

В парке флоры и фауны «Роев ручей» произошло долгожданное событие — официальное открытие купального сезона у белых медведей. 19 марта сотрудники провели генеральную уборку в вольерах: вычистили бассейны, опустевшие на зиму, убрали остатки соломы и припрятанные запасы, а затем торжественно наполнили ёмкости водой. И жизнь закипела! Урсула и Ермак не заставили себя ждать — теперь большую часть времени они проводят в воде. Для белых медведей, чьё латинское название переводится как «морские медведи», плавание не просто забава, а жизненная необходимость. Это поддержание формы и тренировка охотничьих навыков. Плотный подшёрсток не пропускает влагу, а толстый слой жира спасает от переохлаждения. Под водой хищники могут задерживать дыхание до двух минут! Посетителей особенно веселит Урсула. У медведицы есть коронный номер: завидев зрителей, она с разбегу плюхается в воду, окатывая всех фонтаном ледяных брызг. Для неё это не случайность, а любимая забава. История Урсулы трогательна до слёз. В 2018 году её нашли осиротевшим медвежонком в посёлке Диксон. Кроха бродила по помойкам и даже жила под школой, пугая местных. Сегодня это грациозная красавица, которой подарили лучшую жизнь. Компанию ей составляет молодой Ермак, приехавший из тёплого Геленджика. Его отец — легендарный Командор Седов, первый белый медведь «Роева ручья». Так что династия продолжается!