В России призвали отправлять учеников в спецшколы за плохое поведение

В России предложили переводить в спецучреждения школьников, которые систематически нарушают порядок. Авторы законопроекта — экспертный совет по вопросам образовательной политики. Он предлагает внести изменения в два федеральных закона, сообщает сайт «Известия».
Проект касается подростков от 11 до 18 лет, которые регулярно нарушают дисциплину или уже были привлечены к уголовной ответственности. Решение о перевод в спецучреждение будет приниматься с участием комиссии по делам несовершеннолетних.
Однако у этого законопроекта есть и критики. Они отмечают, что концентрация трудных подростков в одном месте может усилить негативное влияние. И на поведении трудных подростков хорошо не скажется.
Ранее сообщалось, что в России ввели оценки за поведение в школах. Сайт KP.RU разбирался, помогут ли они приструнить хулиганов.
Позже в Минпросвещения объяснили, что оценки за поведение в школах будут использоваться как поощрение учеников, для оказания поддержки тех, кто нуждается в сопровождении и при профилактической работе со школьниками из группы риска.