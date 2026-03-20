Маск назвал теорию советского радиоастронома Кардашева о цивилизации милой

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал теорию советского радиоастронома Николая Кардашева, согласно которой развитие цивилизации определяется количеством используемой энергии.
Согласно публикации, на которую отреагировал миллиардер, цивилизация второго типа по шкале Кардашева способна использовать всю энергию своей звезды, а цивилизация третьего типа — ресурсы целой галактики.
Миллиардер кратко охарактеризовал концепцию словом «мило», отреагировав на публикацию о возможном переходе цивилизации к новому типу.
Сообщение касалось последних новостей о крупных заявках нескольких компаний в федеральные органы США на разрешение размещения группировок спутников на орбите, которые использовали бы солнечную энергию для вычислений.
