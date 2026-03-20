В Красноярском крае с 31 марта начнут выдавать разрешения на охоту на медведя

В Красноярском крае стартует выдача разрешений на добычу бурого медведя в весенне-летний период. Как сообщили в минприроды края, заявления принимаются с 31 марта.

Подать документы можно лично в Красноярске на Карла Маркса, 78Б (кабинет 6−03) или отправить почтой по адресу Академгородок, 50А.

Разрешение действует не дольше 30 дней. После окончания охоты нужно отчитаться о добыче.

Как сообщает sibnovosti.ru со ссылкой замминистра Александра Ногина, в крае обитает более 24 тысяч бурых медведей, ежегодно выдается свыше двух тысяч разрешений. Охота позволяет регулировать численность хищника и снижает риск конфликтов с людьми.

