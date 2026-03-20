Сальдо: в Херсоне украинские власти сузили круг получателей гуманитарной помощи

Сейчас поддержку оказывают только жителям старше 60 лет, сообщил губернатор Херсонской области.

ГЕНИЧЕСК, 20 марта. /ТАСС/. Гуманитарная обстановка в подконтрольном ВСУ Херсоне остается сложной, власти киевского режима сократили число жителей города, которые претендуют на получение гуманитарной помощи. Об этом ТАСС сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«По имеющейся у нас информации, гуманитарная ситуация в городе остается сложной. Оккупационные власти постоянно сужают круг лиц, получающих гуманитарную помощь. Сейчас ее выдают только лицам старше 60 лет», — сказал он.

Сальдо подчеркнул, что власти в Херсоне больше заняты военными задачами и мобилизацией, чем решением бытовых проблем людей.