Сальдо: в Херсоне украинские власти сузили круг получателей гуманитарной помощи

ГЕНИЧЕСК, 20 марта. /ТАСС/. Гуманитарная обстановка в подконтрольном ВСУ Херсоне остается сложной, власти киевского режима сократили число жителей города, которые претендуют на получение гуманитарной помощи. Об этом ТАСС сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«По имеющейся у нас информации, гуманитарная ситуация в городе остается сложной. Оккупационные власти постоянно сужают круг лиц, получающих гуманитарную помощь. Сейчас ее выдают только лицам старше 60 лет», — сказал он.
Сальдо подчеркнул, что власти в Херсоне больше заняты военными задачами и мобилизацией, чем решением бытовых проблем людей.