Красноярцам рассказали, чем грозит ложный вызов экстренных служб

Ложный вызов — это вызов полиции, скорой помощи или пожарных, когда их помощь на самом деле не требуется. Такое хулиганство влечет за собой административную ответственность и штраф в размере от 1 000 до 1 500 рублей. Возраст не освобождает от ответственности. Если нарушителю нет 18 лет, его возьмут на учёт в полиции и комиссии по делам несовершеннолетних, а родителей оштрафуют на сумму от 100 до 500 рублей за ненадлежащее воспитание. Современные технологии позволяют легко отследить номер телефона, вычислить хулиганов и привлечь их к наказанию, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.