В России предложили сделать детскую профгигиену полости рта бесплатной: что известно

Минздрав прорабатывает возможность сделать гигиену полости рта для детей бесплатной. Это следует из ответа замминистра Евгении Котовой на запрос депутатов фракции «Новые люди», документ есть у ТАСС.
«Информация о результатах рассмотрения будет представлена дополнительно в установленном порядке», — говорится в сообщении замминистра.
Ранее депутаты обратили внимание, что, хотя бесплатная стоматологическая помощь детям предусмотрена, профессиональная чистка зубов для ребят старше трех-четырех лет, как правило, в нее не входит.
Парламентарии считают, что включение гигиены в ОМС снизит риски кариеса и затраты на лечение, а также повысит посещаемость стоматологов.
Накануне в ГД выступили с инициативой ввести дополнительные медосмотры для женщин после родов. По мнению депутатов, осмотр должен проходить у терапевта, психотерапевта, а также акушера-гинеколога.