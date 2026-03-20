В нацпарке «Зигальга» предупредили туристов об опасности прогулок по реке

В Челябинской области начал таять лед на реке Юрюзань.
— Бурное потепление сделало зимний панцирь Юрюзани рыхлым и пористым, а в некоторых местах — на быстринах и у берегов — появились полыньи, — рассказали в пресс-службе нацпарка «Зигальга».
Из-за таяния льда туристов предупреждают: время прогулок о реке окончено. Безопасно переправиться через Юрюзань можно только по подвесному мосту.
Кроме того, путешественникам рекомендуют надевать в походы обувь с хорошим протектором. Дело в том, что из-за перепадов температуры тропы «Зигальги» стали чрезвычайно скользкими.