«Родился в рубашке»: под Красноярском мужчина рванул через ж/д пути прямо перед поездом (видео)

«Отметим, с начала этого года на путях в Красноярском крае из-за неоправданного риска, невнимательности и желания проскочить погибли три человека, еще двое получили серьезные травмы. “Помните, поезд мгновенно не остановить! Берегите себя, соблюдайте правила, никогда не переходите железную дорогу перед приближающимся поездом”, — говорится в обращении КрасЖД.