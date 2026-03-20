«Родился в рубашке»: под Красноярском мужчина рванул через ж/д пути прямо перед поездом (видео)

На Красноярской железной дороге произошло очередное происшествие по вине пешехода-нарушителя.
19 марта около 16 часов в посёлке Зыково мужчина попытался перебежать пути прямо перед приближающимся пассажирским поездом и получил травмы.
«Горе-бегун, рискуя жизнью, в буквальном смысле рванул наперерез мчащемуся составу. Машинист сразу применил экстренное торможение, но при таком малом расстоянии избежать наезда невозможно. От удара локомотивом мужчину отбросило в сторону. Он только чудом остался жив!», — рассказали в пресс-службе КрасЖД и опубликовали видео инцидента.
Железнодорожники вызвали скорую помощь, которая увезла пострадавшего в больницу.
«Отметим, с начала этого года на путях в Красноярском крае из-за неоправданного риска, невнимательности и желания проскочить погибли три человека, еще двое получили серьезные травмы. “Помните, поезд мгновенно не остановить! Берегите себя, соблюдайте правила, никогда не переходите железную дорогу перед приближающимся поездом”, — говорится в обращении КрасЖД.
