IHA: Боеголовку вынесло на берег Черного моря в Турции

Боеголовку от ракеты вынесло на берег Черного моря к северу от Стамбула. Об этом сообщило в четверг, 19 марта, агентство IHA.
Уточняется, что заряд нашли жители деревни Ялыкей на местном пляже в провинции Стамбул.
На место находки вызвали жандармов. Специалисты осмотрели боеголовку и установили, что она не содержит взрывчатых веществ. Саперы уничтожили заряд.
О происхождении боеголовки деталей не приводится.
Подмосковные спасатели обезвредили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, которая появилась на берегу Можайского водохранилища в результате сброса воды. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба ГКУ «Мособлпожспас».
Инцидент произошел 10 марта. Специалисты группы взрывотехнических работ поисково-спасательного отряда № 2 «Мособлпожспас» ликвидировали авиационную бомбу, которую нашли жители округа Можайский на берегу водохранилища у деревни Блазново. Местные сообщили о находке в единую службу «Система-112».