В Ростовской области утром 20 марта сняли угрозу беспилотной опасности

В Ростовской области 20 марта объявили отбой беспилотной опасности. Сообщение об этом жители получили в приложении МЧС.
Уведомления об угрозе воздушной атаки поступило жителям донского региона после полуночи. В них людей просили покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не приближаться к окнам. Позже губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что вражеские дроны атаковали Шолоховский район Ростовской области. Беспилотники были перехвачены и уничтожены силами ПВО.
— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — написал в канале МАХ донской губернатор.
Напомним, что ночью 19 марта беспилотные летательные аппараты были уничтожены в небе над Таганрогом. В результате падения обломков одного из сбитых БПЛА в городе оказался поврежден многоквартирный жилой дом. Обошлось без пострадавших, однако обломки разбили окна в одной из квартир.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.