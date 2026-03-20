В Ростовской области утром 20 марта сняли угрозу беспилотной опасности

В Шолоховском районе Ростовской области силы ПВО сбили вражеские дроны.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области 20 марта объявили отбой беспилотной опасности. Сообщение об этом жители получили в приложении МЧС.

Уведомления об угрозе воздушной атаки поступило жителям донского региона после полуночи. В них людей просили покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не приближаться к окнам. Позже губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что вражеские дроны атаковали Шолоховский район Ростовской области. Беспилотники были перехвачены и уничтожены силами ПВО.

— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — написал в канале МАХ донской губернатор.

Напомним, что ночью 19 марта беспилотные летательные аппараты были уничтожены в небе над Таганрогом. В результате падения обломков одного из сбитых БПЛА в городе оказался поврежден многоквартирный жилой дом. Обошлось без пострадавших, однако обломки разбили окна в одной из квартир.

Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
