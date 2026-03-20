В Ростовской области утром 20 марта сняли угрозу беспилотной опасности

Напомним, что ночью 19 марта беспилотные летательные аппараты были уничтожены в небе над Таганрогом. В результате падения обломков одного из сбитых БПЛА в городе оказался поврежден многоквартирный жилой дом. Обошлось без пострадавших, однако обломки разбили окна в одной из квартир.