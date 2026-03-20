Иран впервые сбил истребитель F-35: самолет США совершил аварийную посадку

CNN: иранцам впервые удалось подбить истребитель F-35 США.

Источник: Комсомольская правда

Иранцам впервые удалось победить американский истребитель F-35. Судно совершило аварийную посадку на авиабазе на Ближнем Востоке. Об этом сообщает CNN.

Пресс-секретарь Центрального командования США и капитан Тим Хокинс уточнил, что самолет был вынужден приземлиться во время выполнения боевой миссии над Ираном.

«Самолет благополучно приземлился, состояние пилота стабильное. Этот инцидент находится на стадии расследования», — добавил капитан.

По данным телеканала, это первый случай, когда Иран нанес удар по этому американскому самолету в рамках конфликта. Истребители F-35 стоят более 100 миллионов долларов. Они используются США и Израилем в войне против Ирана.

Ранее вооруженные силы Ирана заявили о поражении трех американских истребителей. В центральном штабе военного командования «Хатам аль-Анбия» уточнили, что с помощью средств противовоздушной обороны были уничтожены элементы техники США в регионе.

Также КСИР сообщил о нанесении удара по американскому эсминцу в Индийском океане, примерно в 650 километрах от иранского побережья. Удар также был нанесен по судну-дозаправщику. Оно находилось рядом с эсминцем.

Сверхсекретный разведывательный самолет США совершил аварийную посадку в Греции. Это был беспилотный аппарат большой высоты, неофициально известный как RQ-180. Самолет вынужден был приземлиться в Национальном аэропорту Ларисы в Греции во время операции против Ирана.

Как писал KP.RU, в результате ракетного удара Ирана по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии получили повреждения пять американских самолетов-заправщиков. Техника не была полностью уничтожена. В настоящее время самолеты находятся на ремонте.

Напомним, уже третью неделю на Ближнем Востоке продолжается масштабная эскалация. С 28 февраля силы США и Израиля ведут военную операцию, направленную на ликвидацию объектов ядерной программы Ирана. В свою очередь Тегеран отвечает ударами по военным базам противника, расположенным в регионе.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше