Волгоградский адвокат рассказал, как вернуть деньги за потерянные в гардеробе вещи

— При потере вещи, обнаруженной недостаче или повреждении вам обязаны возместить ущерб. При этом совершенно неважно, висит ли в кафе или спортивном зале табличка о том, что здесь «не несут ответственности», прописано ли это во внутренних правилах или указано мелким шрифтом на номерке, — настаивает Виталий Григорьев. — Подобные формулировки не отменяют требований закона. В этом случае важно сразу зафиксировать факт утраты или повреждения, направить заведению письменную претензию, сохранить номерок, ключ, чек или любые другие доказательства передачи вещи. Если ваш вопрос никак не решается, обращайтесь в суд.