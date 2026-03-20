В Красноярском крае проходит второй в этом году «День без разводов»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 20 марта в ЗАГСах Красноярского края вместо приема заявлений на развод пары могут получить психологическую поддержку и консультации семейных медиаторов.
Сотрудники агентства ЗАГС приглашают супругов, испытывающих трудности в отношениях, посетить отделы и обсудить проблемы с профессионалами:
Сосновоборский ЗАГС (ул. Ленинского Комсомола, 12) — психологи Краевого центра семьи и детей с 10:00;
ЗАГС Советского района Красноярска (пр. Металлургов, 37а) — медиаторы Центра медиации с 10:00 до 14:00;
Дом семейных торжеств Красноярска (пр. Мира, 24г) — семейный медиатор с 11:00 до 13:00;
Талнахский ЗАГС Норильска (ул. Диксона, 10) — психологи Центра семьи «Норильский» в течение всего дня.
Цель акции — поддержка семей, снижение числа разводов и сохранение крепких отношений.
