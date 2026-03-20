Маск отреагировал на исследование советского радиоастронома: «Мило»

Американский бизнесмен Илон Маск высказался о теории советского ученого Николая Кардашева, согласно которой уровень развития цивилизации напрямую зависит от объема доступной ей энергии. Об этом Маск написал в соцсети Х.
В материале, который привлек внимание Маска, упоминается, что согласно шкале Кардашева, цивилизация, способная задействовать всю энергию своей звезды, относится ко II типу. Для III типа доступны уже ресурсы целой галактики. «Мило», — сказал он в аккаунте в социальной сети X.
Поводом для реакции Маска стали запросы компаний в США на размещение спутников с питанием от Солнца для вычислений.
На днях американский миллиардер заявил о планах построить на естественном спутнике Земли фабрику для выпуска спутников и запускать их в космическое пространство при помощи электромагнитной катапульты.