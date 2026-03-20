Корона вместо покаяния: продюсер объяснил, почему зрители бегут от Долиной

Не успела общественность забыть громкую историю с квартирой Ларисы Долиной в Хамовниках, как народная артистка вновь оказалась в центре скандала. На этот раз — в эпицентре зрительского бойкота. На джазовом фестивале «Триумф Джаза» в культурной столице произошло то, что раньше сложно было представить: поклонники музыки, собравшиеся насладиться живым звуком, начали демонстративно покидать зал во время выступления примадонны.
По словам очевидцев, вечер проходил по привычному сценарию. Публика тепло принимала артистов, зал взрывался аплодисментами после каждого номера. Маэстро Игорь Бутман общался со зрителями, прощался под овации и готовился передать сцену хедлайнеру — Ларисе Долиной. Однако в тот момент, когда певица вышла к микрофону, примерно 50 человек поднялись с мест и направились к выходу. Видео массового ухода гостей мгновенно разлетелось по соцсетям, вызвав бурные обсуждения. Сама артистка, по заверениям репортеров, виду не подала: она продолжала петь, словно не замечая пустеющих рядов. Преданные фанаты всё же остались до конца и после выступления подарили ей цветы, но осадок, как говорится, остался.
Вердикт продюсера: «корона» вместо диалога.
Известный продюсер Павел Рудченко в беседе с aif.ru не просто прокомментировал инцидент. По его мнению, демарш зрителей — это не случайность, а закономерный итог поведения Долиной в последние месяцы.
«Думаю, зрители покинули зал из-за несогласия с позицией Долиной, — заявил Рудченко. — Народная артистка уже успела столько наговорить и сделать, что даже её попытки оправдаться в интервью федеральным электронным СМИ и на телеканалах только усугубили ситуацию, вместо того чтобы её исправить».
Продюсер уверен: дело не в самой музыке, а в образе, который транслирует певица. Вместо того чтобы попытаться восстановить доверие публики, Долина, по словам эксперта, лишь укрепила свою репутацию «царицы», стоящей над схваткой и над простыми людьми.
«Своими заявлениями она “закапывает” себя всё глубже, демонстрируя истинное отношение к людям и зрителям, — пояснил продюсер. — Суть её послания сводилась к тому, что она “прощает” — прощает мошенников, хейтеров и тех, кто не согласен с её позицией. Но эта позиция воспринимается как высокомерная: она снова ставит себя выше всех, ведет себя так, будто носит “корону”».
«Низкий статус» и потеря масштаба.
Продюсер считает, что зрительское неприятие будет только нарастать, а сама артистка своими руками разрушила то, что создавала десятилетиями.
«Думаю, ситуация с уходом зрителей повторится и на других подобных концертах. Эта история будет длиться еще долго, потому что репутация артистки, как мне кажется, испорчена окончательно и бесповоротно, — констатирует Рудченко. — Поэтому я уже не верю в её большие сольные концерты. Теперь артистке придется ориентироваться на локальные клубные выступления, на небольшие джазовые площадки».
По сути, как отмечает эксперт, произошла трагическая метаморфоза: из эстрадной поп-артистки широкого масштаба, собирающей стадионы, Долина сама себя перевела в другой, более низкий статус. Публика, которая когда-то носила её на руках, сегодня готова голосовать ногами.
«Отправляют на пенсию»: что говорят в соцсетях.
Реакция в социальных сетях только подтверждает слова продюсера. После скандала с квартирой и последовавших за ним громких заявлений артистки, общественное мнение раскололось, причем значительная часть настроена крайне негативно.
Павел Рудченко резюмирует это настроение одной фразой: «Я не верю в то, что певица может изменить ситуацию в свою пользу. Время, когда всё можно было исправить в пользу артистки, было упущено. Своими заявлениями и поведением после скандала с квартирой Долина лишь подтвердила свою позицию: она выше всех, снисходительно общается со зрителями, вместо того чтобы благодарить их за свои заслуги и регалии. Ведь звездой она стала именно благодаря людям».
«Судя по многочисленным комментариям в соцсетях, повестка Ларисы Долиной уже многим надоела, — добавляет он. — Люди приняли для себя решение: они фактически отправляют её на пенсию и не хотят видеть в информационном пространстве».
Квартирный вопрос: финансовый след скандала.
Напомним, что весь этот резонанс разворачивается на фоне громкого уголовного дела, связанного с недвижимостью певицы. Скандал с продажей квартиры в центре Москвы не утихает уже много месяцев, регулярно подогреваясь новыми судебными исками и заявлениями.
Как сообщалось ранее, Долина подала в суд иск о взыскании 176 миллионов рублей к Анжеле Цырульниковой, фигурировавшей в уголовном деле как курьер, и «дропперам» Дмитрию Леонтьеву, Артуру Каменецкому и Андрею Основе.
Приговор по этому делу уже вынесен.
Анжелу Цырульникову приговорили к 7 годам колонии и штрафу в размере 1 млн рублей в ноябре 2025 года. Дмитрий Леонтьев и Артур Каменецкий получили по семь лет колонии и штрафу 900 тыс. рублей. Андрей Основа проведет в колонии четыре года и также выплатит штраф в 900 тыс. рублей.
Эта финансовая драма, подробности которой муссируются в прессе, вкупе с поведением самой певицы, по мнению экспертов, и сформировала тот высокомерный образ, который отворачивает зрителей. Сумеет ли Лариса Долина вернуть расположение публики или её будущее теперь — лишь небольшие джазовые клубы для узкого круга ценителей, покажет время.