Ким Чен Ын с дочерью прокатился на новейшем танке во время военных учений

Лидер КНДР Ким Чен Ын и его дочь прокатились на новейшем танке во время военных учений. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
На снимке, опубликованном журналистами, северокорейский лидер сидит на корпусе машины, а рядом находится его дочь. На машине установлен государственный флаг КНДР.
Отмечается, что на тактических учениях пехотные и танковые подразделения отрабатывали совместное наступление. В мероприятии принимали участие пехота, кавалерия, спецназ и бронетанковые подразделения.
12 марта, напомним, Лидер КНДР Ким Чен Ын лично опробовал новый пистолет на оборонном заводе, взяв с собой на испытания дочь. Глава государства посетил предприятие, где запустили производство оружия, ранее утвержденного Военной комиссией.
Днем ранее КНДР провела испытания стратегических крылатых ракет. Пуски производились с эсминца, за ними также наблюдал северокорейский лидер. Ракеты поразили цели в водах Корейского Западного моря.