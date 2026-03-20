Ким Чен Ын с дочерью прокатился на новейшем танке во время военных учений

Ким Чен Ын с дочерью побывал на тактических учениях армии КНДР.

Источник: Комсомольская правда

Лидер КНДР Ким Чен Ын и его дочь прокатились на новейшем танке во время военных учений. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На снимке, опубликованном журналистами, северокорейский лидер сидит на корпусе машины, а рядом находится его дочь. На машине установлен государственный флаг КНДР.

Отмечается, что на тактических учениях пехотные и танковые подразделения отрабатывали совместное наступление. В мероприятии принимали участие пехота, кавалерия, спецназ и бронетанковые подразделения.

12 марта, напомним, Лидер КНДР Ким Чен Ын лично опробовал новый пистолет на оборонном заводе, взяв с собой на испытания дочь. Глава государства посетил предприятие, где запустили производство оружия, ранее утвержденного Военной комиссией.

Днем ранее КНДР провела испытания стратегических крылатых ракет. Пуски производились с эсминца, за ними также наблюдал северокорейский лидер. Ракеты поразили цели в водах Корейского Западного моря.

Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше