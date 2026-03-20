На Южном Урале с 23 марта стартует приемная кампания в первые классы

В Челябинской области с 23 марта стартует приемная кампания в первые классы на 2026−2027 учебный год, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«По 1 апреля 2026 года в муниципалитетах начинается первый этап записи детей в первые классы. В зависимости от места проживания дата и время старта приема заявлений могут различаться», — прокомментировали в Минобрнауки региона.
Там напомнили, что уже сейчас можно оформить черновик заявления на портале «Госуслуги», чтобы в ближайший понедельник просто его отправить.
Подать заявление также можно лично — обратившись в выбранную школу, а также направить его заказным письмом через Почту России с уведомлением о вручении.
До 1 июля школы издадут приказы о зачислении детей, подавших заявления в первую волну. С 6 июля стартует вторая волна — можно подавать заявления в любую образовательную организацию и независимо от места регистрации. Решение о зачислении будет принято в течение пяти рабочих дней.