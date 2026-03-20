Власти Южной Кореи считают, что концерт BTS принесет стране миллиарды долларов

СЕУЛ, 20 марта. /ТАСС/. Министр финансов Республики Корея Ку Юн Чхоль утверждает, что предстоящий концерт южнокорейской поп-группы BTS в центре Сеула создаст кумулятивный эффект для экономики на триллионы вон.
«Уже завтра состоится концерт BTS. Этот концерт не только создаст экономический эффект на триллионы вон, но его незримое влияние будет куда более важным», — сказал министр в X. Это будет первый концерт группы с 2022 года после вынужденной паузы в творческой активности из-за прохождения срочной службы в рядах Вооруженных сил Республики Корея. Как убедился корреспондент ТАСС, в центре столицы магазины и кафе уже стали вывешивать приветственные плакаты, обращенные к поклонникам группы.
Он указал на ситуацию на Ближнем Востоке. «На концерте соберутся фанаты BTS со всего мира, было бы здорово, если это место станет символом гармонии и мира, а не разделения и конфликта. Возвращение группы вселяет надежду многим людям, надеюсь, что война закончится как можно скорее, а экономика вернется к привычному состоянию», — добавил южнокорейский министр. Ку Юн Чхоль отметил, что на концерте, по оценкам властей, соберутся несколько сотен тысяч человек.
20 марта будет выпущен их первый после возвращения на сцену альбом «Ариран», названный в честь корейской традиционной песни. Позднее исполнители отправятся в мировое турне.