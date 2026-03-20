Власти Южной Кореи считают, что концерт BTS принесет стране миллиарды долларов

Он указал на ситуацию на Ближнем Востоке. «На концерте соберутся фанаты BTS со всего мира, было бы здорово, если это место станет символом гармонии и мира, а не разделения и конфликта. Возвращение группы вселяет надежду многим людям, надеюсь, что война закончится как можно скорее, а экономика вернется к привычному состоянию», — добавил южнокорейский министр. Ку Юн Чхоль отметил, что на концерте, по оценкам властей, соберутся несколько сотен тысяч человек.