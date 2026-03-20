На интерактивной карте Международной акции «Сад памяти» появились точки в Красноярском крае

На сайте нанесено 19 точек в населенных пунктах Красноярского края. В ближайшее время список будет пополняться. Так, 28 апреля в Минусинске лесники вместе с местными жителями высадят липы на территории детского сада. В Канске 7 мая участники акции в микрорайоне Стрижевой высадят 1500 саженцев сосны. В селе Нарва Манско-Уярского округа, около церкви, 15 мая лесники и активисты посадят 100 молодых елей. Инвентарь и посадочный материал организаторы акции предоставят на месте. Также специалисты лесного хозяйства расскажут, как правильно высаживать растение, чтобы оно лучше прижилось. Даты высадки деревьев могут перенести из-за погодных условий, обо всех изменениях можно узнать на интерактивной карте на сайте сад-памяти.рф, выбрав в фильтре регион «Красноярский край». Также здесь указан телефон координатора акции в территории. Акция «Сад памяти» проходит в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Деревья и кустарники в рамках акции высаживают в парках, скверах и других общественных пространствах в память о защитниках Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны и на специальной военной операции.