Детям выплатят компенсацию после нападений собак в Приморье

В Уссурийске суд взыскал компенсацию морального вреда детям, пострадавшим от нападения бродячих собак. Общая сумма выплат составила 100 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
В 2025 году на территории Уссурийского городского округа трое несовершеннолетних получили укусы безнадзорных животных. Как установили надзорные органы, это произошло из-за ненадлежащего исполнения администрацией своих обязанностей по отлову и содержанию собак.
Прокурор обратился в суд с тремя исками в защиту пострадавших детей. Речь шла о компенсации морального вреда. Суд поддержал позицию прокуратуры.
«В пользу несовершеннолетних взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 100 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре Приморского края.
В прокуратуре уточнили, что исполнение судебных решений находится на контроле.