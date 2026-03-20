Детям выплатят компенсацию после нападений собак в Приморье

Суд взыскал 100 тысяч рублей с администрации по искам прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

В Уссурийске суд взыскал компенсацию морального вреда детям, пострадавшим от нападения бродячих собак. Общая сумма выплат составила 100 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

В 2025 году на территории Уссурийского городского округа трое несовершеннолетних получили укусы безнадзорных животных. Как установили надзорные органы, это произошло из-за ненадлежащего исполнения администрацией своих обязанностей по отлову и содержанию собак.

Прокурор обратился в суд с тремя исками в защиту пострадавших детей. Речь шла о компенсации морального вреда. Суд поддержал позицию прокуратуры.

«В пользу несовершеннолетних взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 100 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре Приморского края.

В прокуратуре уточнили, что исполнение судебных решений находится на контроле.