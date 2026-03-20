Волгоградцам запретят въезд на кладбища с 20 марта по 11 апреля

Волгоградцам, которые планируют навестить могилы близких, стоит сверить часы с новыми правилами. С 20 марта по 11 апреля 2026 года въезд на территорию городских кладбищ будет ограничен ежедневно с 09:00 до 13:00. Так решили в мэрии — время нужно специалистам для санитарной уборки, очистки и благоустройства.
Что это значит на практике? Если вы собираетесь на кладбище утром, до обеда, на машине — не получится. Частный автотранспорт в эти часы пускать не будут. Но есть исключения: автомобили, которые везут маломобильных граждан, машины экстренных служб, спецтехника для работ и транспорт ритуальных служб — им въезд разрешен. После 13:00 ограничения снимаются, и волгоградцы смогут заезжать на кладбища в обычном режиме. Так что если не успели с утра — можно спланировать визит на вторую половину дня.
В администрации подчеркнули: ограничения временные и нужны, чтобы навести порядок на территориях захоронений. Специализированные организации будут работать почти три недели — с 20 марта по 11 апреля. Так что стоит заранее скорректировать планы, чтобы не пришлось кружить у ворот или возвращаться позже.
