Наркоферма и почти килограмм конопли: железногорца будут судить за продажу запрещенных веществ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Железногорске сотрудники полиции пресекли деятельность местного жителя, который устроил у себя дома целую «ферму» по выращиванию наркосодержащих растений.
Оперативники ГКОН вышли на 37-летнего мужчину в ходе розыскных мероприятий. Как выяснилось, еще в 2022 году он решил заработать на продаже наркотиков и подошел к делу основательно: свою квартиру превратил в высокотехнологичную теплицу. Семена конопли заказывал через интернет, а оборудование — от удобрений до ламп и вентиляции — покупал в обычных садовых магазинах и на маркетплейсах. Задержали его прямо в подъезде собственного дома.
Из незаконного оборота изъяли 150 спичечных коробков с растительным веществом, банки, контейнеры и даже таз с готовой продукцией, а также растения на стадии сушки. Общий вес составил более 918 граммов.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, сообщили в МВД по Красноярскому краю.