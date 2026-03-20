Наркоферма и почти килограмм конопли: железногорца будут судить за продажу запрещенных веществ

Оперативники ГКОН вышли на 37-летнего мужчину в ходе розыскных мероприятий. Как выяснилось, еще в 2022 году он решил заработать на продаже наркотиков и подошел к делу основательно: свою квартиру превратил в высокотехнологичную теплицу. Семена конопли заказывал через интернет, а оборудование — от удобрений до ламп и вентиляции — покупал в обычных садовых магазинах и на маркетплейсах. Задержали его прямо в подъезде собственного дома.