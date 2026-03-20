Агропромышленные предприятия Красноярского края получат поддержку на проведение полевых работ

В Минсельхозе Красноярского края стартовали три отбора для получения субсидий в поддержку растениеводства. Документы по всем направлениям принимают до 9 апреля.
Предприятия могут компенсировать часть затрат на проведение агротехнологических работ при выращивании зерновых, зернобобовых, кормовых сельскохозяйственных культур, картофеля и овощей открытого грунта. Помощь по этим направлениям предоставляют малым сельхозпроизводителям. Также субсидия предоставляется на поддержку производства картофеля и овощей всем сельхозпредприятиям.
Это федеральные меры поддержки. Сумма средств, компенсирующих затраты на выращивание зерновых, зернобобовых и кормовых культур, в этом году составит 101 млн рублей, в 2025 году по этому направлению было выделено 62,9 млн рублей. На поддержку производства картофеля и овощей выделено 31,7 млн рублей.
«В условиях роста цен на основные материальные ресурсы, необходимые для своевременного и качественного проведения сезонных работ в поле, такая помощь малым предпринимателям особенно необходима. Субсидии компенсируют затраты аграриев на приобретение горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений и средств защиты растений. Для сельхозтоваропроизводителей, использующих семена отечественной селекции, предусмотрен повышающий коэффициент при расчете субсидии», — отметил министр сельского хозяйства края Дмитрий Воропаев.
Поддержку на проведение агротехнологических работ получат и крупные сельхозпроизводители региона. Отбор в Минсельхозе края планируют провести в апреле.
Подробная информация размещена на странице информационной системы «Субсидия АПК24». Все документы для участия в отборе аграрии предоставляют в электронном виде.