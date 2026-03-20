Красноярский край вошел в топ-25 перспективных для трудоустройства регионов РФ

Аналитики крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru представили результаты Рейтинга регионов страны по перспективности трудоустройства на начало первого квартала 2026 года.
Эксперты оценивали регионы по шести параметрам. Это соотношение количества резюме и вакансий, предлагаемая зарплата, прожиточный минимум, уровень безработицы и количество кандидатов, готовых и не готовых к переезду. Красноярский край вышел на 21-е место и набрал 75,9 балла. На одну вакансию в регионе, согласно данным hh.ru за последние три месяца, приходится 9,6 резюме, при этом официальный уровень безработицы по данным Росстата составляет в регионе 1,4%.
Медиана предлагаемой зарплаты вышла на уровень 86 800 рублей, а прожиточный минимум для трудоспособного населения более чем в четыре раза ниже — 21 022 ₽ Показательно, что среди местных соискателей только 8,6% готовы принять предложение о работе из другого региона, а большинство рассматривают трудоустройство именно в Красноярском крае.
Среди регионов Сибирского федерального округа наиболее высокие позиции в рейтинге заняли Омская (14 место) и Новосибирская области (17 место).
На 1-м месте оказалась Республика Татарстан, следом расположились Республика Башкортостан и Амурская область. В число наиболее перспективных для трудоустройства также вошли регионы Севера.
Эксперты отметили, что столичные регионы продемонстрировали хорошую динамику по сравнению с показателями прошлого года. Москва оказалась на 11 месте, а Санкт-Петербург на 8-м.
