Красноярский край вошел в топ-25 перспективных для трудоустройства регионов РФ

Эксперты оценивали регионы по шести параметрам. Это соотношение количества резюме и вакансий, предлагаемая зарплата, прожиточный минимум, уровень безработицы и количество кандидатов, готовых и не готовых к переезду. Красноярский край вышел на 21-е место и набрал 75,9 балла. На одну вакансию в регионе, согласно данным hh.ru за последние три месяца, приходится 9,6 резюме, при этом официальный уровень безработицы по данным Росстата составляет в регионе 1,4%.