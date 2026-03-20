Набор волонтеров для сопровождения парада Победы открыли в Нижнем Новгороде

Нижегородское региональное отделение движения «Волонтёры Победы» объявило о старте регистрации в волонтерский корпус для сопровождения парада Победы. Об этом сообщили в пресс-службе организации. По результатам конкурсного отбора и собеседований будут выбраны 200 лучших активистов, которые пройдут специальное обучение перед выходом на площадки 9 Мая.
Заявки принимаются от жителей Нижегородской области в возрасте от 16 лет, которые знают историю Великой Отечественной войны и готовы помогать ветеранам. Для участия в организации торжественных мероприятий необходимо зарегистрироваться на официальном сайте движения волонтерыпобеды.рф. Основными задачами добровольцев станут сопровождение почетных гостей, помощь на контрольно-пропускных пунктах, навигация зрителей и поддержка организаторов.
Как отметила руководитель НРО ВОД «Волонтёры Победы» Мария Самоделкина, участие в параде является большой ответственностью, так как добровольцы становятся связующим звеном между поколениями. Главная цель работы корпуса — обеспечить комфорт ветеранов и безупречное проведение праздника. Конкурсный отбор позволит сформировать команду наиболее мотивированных участников.
