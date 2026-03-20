Куда сходить в выходные в Иркутске? Бал-маскарад, балет и многое другое

Концерты, мастер-классы и многое другое ждет жителей и гостей столицы Приангарья в выходные дни. Каждый найдет себе событие по вкусу. Обзор самых интересных городских событий грядущего уикенда публикует ИА IrkutskMedia.
Бал-маскарад (16+)
Игры, конкурсы, секреты бального этикета, призы за самые яркие вечерние туалеты и театральная лотерея создадут атмосферу праздника и лёгкого соперничества. Ведущие солисты Иркутской музкомедии исполнят знаменитые арии из мировых оперетт, вместе с гостями закружатся в вальсе, станцуют польку и выйдут на паркет в ритме полонеза.
Мероприятие пройдет 21 марта в 15.00 в Иркутском музыкальном театре им. Н. М. Загурского.
Мастер-класс по созданию броши в технике сажения по бели с Ириной Липатниковой (12+)
Вы научитесь выкладывать по ткани рельефный настил из белого льняного шнура, а затем насаживать на него жемчуг, перламутр, бисер, камни или металлический шнур. Такие изделия всегда высоко ценились и хранились веками. Под руководством мастера каждый участник изготовит собственное миниатюрное украшение и заберёт его с собой. Также вы получите рекомендации и схемы, если захотите продолжить освоение этой редкой техники самостоятельно.
Мроприятие пройдет 21 марта в 16.00 в Ремесленном подворье.
Спектакль «Ревизор» (16+)
Меняются времена и эпохи, одни поколения уходят и приходят другие, а галерея человеческих пороков и страстей и та комичная ситуация, описанная в «Ревизоре», все равно остаётся такой же злободневной спустя столетия.
Комедия «Ревизор» — это, конечно, смех сквозь слезы, острая, меткая сатира. Это вечная классика, не теряющая актуальности.
Мероприятие пройдет 21 марта в 18.00 в Иркутском театре юного зрителя имени А. Вампилова.
Концерт «Симфонический оркестр — новейшая история» (12+)
Совершите увлекательное путешествие в мир современной симфонической музыки. Представить звучание оркестра в XX — XXI веках поможет сочинение английского композитора Б. Бриттена. Во время концерта старинная тема несколько раз поменяет свою окраску, а в завершении превратится в мощный голос современного большого оркестра.
Мероприятие пройдет 22 марта в 15.00 в Иркутской областной филармонии.
Мюзикл «Мэри Поппинс, до свидания!» (6+)
Предместье Лондона. Уютный домик, непременная овсянка по утрам, традиции и строгая, приличная няня — именно это нужно детям по мнению британских родителей, которые всё время ужасно заняты. Но дети мечтают совсем о другом: им нужно чудо. А если где-то ждут и верят в чудо, то там обязательно появляется Леди Совершенство — загадочная и очаровательная Мэри Поппинс.
Мероприятие пройдет 22 марта в 17.00 в Иркутском музыкальном театре им. Н. М. Загурского.
Балет «Попрыгунья» (16+)
Рассказ о женском поиске «великого человека», придуманной любви и разочаровании.
Мероприятие пройдет 22 марта в 18.00 в Иркутском музыкальном театре им. Н. М. Загурского.