Ким Чен Ын с дочерью прокатился на танке во время военных учений

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью проехал на новейшем основном танке во время посещения военных учений.

Источник: Аргументы и факты

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью проехал на новейшем основном танке во время посещения военных учений. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын руководил наступательными учениями пехоты и бронетанковых войск.

Согласно опубликованным ЦТАК фотографиям, лидер КНДР находился на броне танка вместе с военными. Он сидел на корпусе машины, при этом рядом с ним в танке находилась его дочь. На боевой машине был установлен государственный флаг КНДР.

Как отмечает агентство, Ким Чен Ын посетил 60-ю учебную базу корпуса столичной обороны Корейской народной армии, где наблюдал за тактическими учениями пехотных и танковых подразделений по совместному наступлению.

Сообщается, что в маневрах были задействованы подразделения специального назначения, бронетанковые части оперативной резервной группировки генерального штаба, а также танковая рота кавалерийского полка.

Ранее сообщлось, что Ким Чен Ын посетил стройку музея, посвященного освобождению Курской области.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше