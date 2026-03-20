Ким Чен Ын с дочерью прокатился на танке во время военных учений

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью проехал на новейшем основном танке во время посещения военных учений. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын руководил наступательными учениями пехоты и бронетанковых войск.
Согласно опубликованным ЦТАК фотографиям, лидер КНДР находился на броне танка вместе с военными. Он сидел на корпусе машины, при этом рядом с ним в танке находилась его дочь. На боевой машине был установлен государственный флаг КНДР.
Как отмечает агентство, Ким Чен Ын посетил 60-ю учебную базу корпуса столичной обороны Корейской народной армии, где наблюдал за тактическими учениями пехотных и танковых подразделений по совместному наступлению.
Сообщается, что в маневрах были задействованы подразделения специального назначения, бронетанковые части оперативной резервной группировки генерального штаба, а также танковая рота кавалерийского полка.
Ранее сообщлось, что Ким Чен Ын посетил стройку музея, посвященного освобождению Курской области.